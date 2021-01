Terni, cavallo bianco a spasso tra le auto in centro. Intervengono i carabinieri forestali

23 gennaio 2021 a

a

a

A Terni un cavallo bianco è stato avvistato in via Murri in mezzo alle auto in transito. Numerose le segnalazioni arrivate al comando provinciale dei carabinieri forestali nel corso della mattinata di sabato 23 gennaio. Con ogni probabilità l'animale è fuggito da un recinto e ha perso l'orientamento. Del caso è stato informato anche l'Enpa, l'ente che si occupa della protezione degli animali. In un post su Facebook si invitano i cittadini, in particolare gli automobilisti, a procedere con la massima cautela. Per ora il proprietario dell'animale non ha sporto denuncia, ma le ricerche del cavallo proseguono per riportarlo quanto prima al sicuro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.