Covid in Umbria, a Fratta Todina venti positivi: scuola e giardini pubblici chiusi

23 gennaio 2021 a

Covid in Umbria, a Fratta Todina si registrano venti casi positivi: chiusa la scuola e i giardini pubblici. La decisione del sindaco Gianluca Coata è arrivata a seguito della crescita dei casi: dopo la chiusura della scuola elementare 25 aprile a partire da mercoledì, infatti, dalla mattina di sabato 23 gennaio sono stati chiusi anche i giardini pubblici del capoluogo e di via dello Sport. "Le persone sono in isolamento contumaciale presso il proprio domicilio, a cui faccio gli auguri di una pronta guarigione", ha scritto il primo cittadino sulla pagina facebook ufficiale dell'ente, ricordando poi le misure di igiene e distanziamento necessari durante la pandemia.

