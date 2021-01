Maltempo in Umbria, sabato 23 gennaio allerta gialla in tutta la regione per vento

23 gennaio 2021 a

Maltempo, in Umbria allerta gialla in tutta la giornata di sabato 23 gennaio per vento e rischio idraulico e idrogeologico. A diramarla è stata la protezione civile regionale. A preoccupare, quindi, questa volta non sono tanto le precipitazioni di pioggia o neve, ma i danni che può provocare il vento su tutto il territorio regionale. Malgrado le temperature complessivamente miti previste in giornata, bisogna stare attenti quando si esce di casa o si è in auto. Da domani, invece, le condizioni meteo dovrebbero migliorare e l'allerta dovrebbe quindi rientrare. Venerdì, invece, forti temporali hanno interessato vaste zone del territorio, provocando anche danni e incidenti.

