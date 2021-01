Orvieto, in fiamme camion carico di animali. Riaperto il traffico in autostrada ma con lunghe file

23 gennaio 2021 a

Nel corso della mattinata di sabato 23 gennaio, lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Fabro e Orvieto, al chilometro 444 in direzione Roma, chiuso temporaneamente in precedenza a causa di un mezzo pesante in fiamme che trasportava animali. Sul luogo dell'incidente, il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta e si registrano cinque chilometri di coda in direzione Roma. In alternativa, agli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Fabro, seguire le indicazioni per Fabro Scalo-Ficulle, percorrere quindi la strada regionale 71 "Umbro Casentinese" per poi rientrare in autostrada a Orvieto. A causa delle esalazioni di fumo, dovute all'incendio, sono morti alcuni dei bovini trasportati nel camion. Sul posto la polizia stradale di Orvieto, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia.

