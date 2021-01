23 gennaio 2021 a

Umbria, incendio nella galleria di Forca di Cerro, tra Spoleto e la Valnerina. Un mezzo è andato in fiamme intorno alle ore 9.30 di sabato 23 gennaio: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno chiuso l'ingresso della galleria e obbligato i veicoli in transito a tornare indietro e utilizzare percorsi alternativi. Non si sa anche se i mezzi coinvolti siano stati uno solo o più di uno, nè le cause che hanno prodotto le fiamme. La galleria congiunge il territorio spoletino a quello della Valnerina e rappresenta la via più breve di collegamento verso quell'area montana dell'Umbria.

