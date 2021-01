Alberto Genovese, parlano due delle ragazze che lo accusano di violenza sessuale

22 gennaio 2021 a

La vicenda di Alberto Genovese continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Tutti i programmi di approfondimento si occupano ormai da oltre due mesi del caso dell'imprenditore di Milano finito in carcere per la violenza sessuale nei confronti di una ragazza di appena 18 anni. Il caso è stato al centro degli approfondimenti di Quarto Grado, ma se ne è occupato con insistenza Non è l'Arena, il talk condotto su La7 da Massimo Giletti ogni domenica sera. E domenica 24 gennaio Giletti tornerà ad occuparsi nuovamente del caso: il sito della trasmissione ha infatti annunciato che proporrà le testimonianze esclusive di due delle sei ragazze che accusano l'imprenditore di stupro.

