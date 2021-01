Umbria, scuola: aumentano i bus per gli studenti. Busitalia potenzia l'offerta: 98 in più da lunedì

22 gennaio 2021 a

a

a

In Umbria viene ampliata l'offerta dei servizi di trasporto di Busitalia, Gruppo delle Ferrovie dello Stato. A partire da lunedì 25 gennaio, infatti, saranno 98 al giorno i mezzi in più per i servizi scolastici. Busitalia ha previsto l'aumento del servizio di Trasporto pubblico locale programmato insieme con i soci delle società consortili affidatarie dei servizi. Inoltre su www.fsbusitalia.it parte anche la campagna rivolta agli studenti "La sicurezza viaggia con noi, e tu? Segui le regole e viaggia sicuro". E' un vademecum con consigli e video tutorial sulle regole che devono essere rispettate nell'utilizzo dei servizi di trasporto. Gli orari di tutti i servizi autobus urbani ed extraurbani sono consultabili on-line alla sezione Umbria orari e linee del sito web www.fsbusitalia.it.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.