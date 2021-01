Covid in Umbria, 305 nuovi contagiati e tre morti: cresce il tasso di positività, giù i ricoveri

22 gennaio 2021 a

Sono 305 i nuovi positivi al Covid riscontrati in Umbria nel bollettino del 22 gennaio, aggiornato alle ore 10:36. Più 6,6% rispetto al giorno prima. Tre i decessi. Nel bollettino del 21 gennaio sono stati nove. Calano di cinque i ricoveri: si passa da 332 a 327. Giù di due le terapie intensive (44). Gli attualmente positivi aumentano di 159 in un giorno, arrivando a quota 4.880. Il numero dei guariti cresce di 143 (27.884). I tamponi molecolari analizzati in 24 ore sono 3.228. Il tasso di positività sale al 9,4%, rispetto all'8,6% del giorno precedente. Nel computo non vengono sommati i 3.245 test rapidi antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, che comunque vengono confermati con molecolare. Gli isolamenti totali crescono di 254: sono 6574.

