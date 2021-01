Umbria, troppi casi Covid: scuola chiusa a Pontenuovo di Deruta

22 gennaio 2021 a

Umbria, troppi casi Covid nella scuola di Pontenuovo di Deruta: il sindaco chiude tutto per una settimana. “La sospensione dell'attività didattica nella scuola primaria avviene solo su richiesta dell’Asl e con l'approvazione della dirigente scolastica", ha spiegato il sindaco Michele Toniaccini. "E' stata proprio l'Asl a proporre la sospensione dell’attività per 7 giorni, a fronte dell'elevata incidenza di casi positivi. Risultano, infatti, in isolamento 3 classi su 5”. Nell'ordinanza si stabilisce la sanificazione del plesso e la tempestiva comunicazione del provvedimento alle famiglie, da parte della dirigente, con l'esplicito richiamo all'osservanza delle misure preventive anti contagio da parte dei nuclei familiari coinvolti.

