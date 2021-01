Umbria, botte e minacce alla mamma per anni: arrestato giovane di Valfabbrica

22 gennaio 2021 a

Ha subito per anni in silenzio le botte e le minacce di morte da parte del figlio. Fino a quando la donna ha denunciato tutto facendo arrestare il ragazzo di 27 anni. Un giovane senza problemi fino a quando, come spiegano i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli, non ha iniziato a fare uso di stupefacenti. I militari della stazione di Valfabbrica, paese dove è avvenuto il fatto, sono stati allertati dall’altra figlia della donna, insospettita dopo una telefonata. Proprio durante la conversazione la mamma ha fatto capire che qualcosa non andava. Infatti, come scoperto in seguito, il ragazzo la stava minacciando di non dire nulla con un coltello puntato alla gola. La sorella però ha chiamato il 112 facendo arrivare i carabinieri. Il 27enne è stato fermato dai militari mentre la donna, una volta in caserma, ha trovato la forza di sporgere denuncia. Ha raccontato anni di vessazioni continue e richieste incessanti di denaro. Il ragazzo, incensurato, è stato arrestato e accompagnato al carcere di Perugia. Donna è stata invece curata al pronto soccorso.

