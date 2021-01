Terni, riapertura delle scuole in presenza: 28 pullman aggiuntivi e controlli intensificati

22 gennaio 2021 a

a

a

La predisposizione di uno specifico piano di controllo del territorio della provincia di Terni, nell’ambito del quale sono stati individuati dei luoghi a rischio assembramento in prossimità degli istituti scolastici e delle fermate degli autobus dedicati al trasporto degli studenti.

E’ quello che ha predisposto il questore di Terni, Roberto Massucci, in vista della ripresa dell’attività scolastica in classe, lunedì 25 gennaio 2021, delle scuole secondarie di 2° grado, con la presenza di almeno il 50%, fino ad un massimo del 75% degli studenti. La questura rende noto anche che “le aziende di trasporto, pubbliche e private, interessate dalla Regione Umbria, metteranno a disposizione 28 pullman aggiuntivi, al fine di assicurare il rispetto della capienza massima di riempimento dei mezzi al 50%”. Inoltre le stesse aziende trasporti “hanno garantito la presenza di propri controllori alle fermate per il monitoraggio del corretto popolamento dei bus rispetto alla capienza massima, nonché i controlli riguardanti gli assembramenti alle fermate che saranno garantiti anche da parte dei comuni interessati mediante il coinvolgimento del volontariato di protezione civile”.

La polizia di Stato “confida nel senso di responsabilità degli studenti circa il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del contagio Covid-19, con particolare riguardo all’uso della mascherina e al distanziamento interpersonale”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.