Viaggio nella grande bellezza, sospesa la trasmissione di Cesare Bocci. Salta la puntata sull'Umbria

Viaggio nella grande bellezza, la trasmissione di Canale 5 condotta da Cesare Bocci, è stata sospesa. Salta quindi anche la puntata sull'Umbria, la sesta della serie, originariamente in programma martedì 2 febbraio, con tappa ad Assisi e Orvieto. La decisione di Mediaset è arrivata al termine della quarta puntata, che è stata mandata in onda in prima serata martedì 19 gennaio. Insufficienti gli ascolti fatti registrare dal programma iniziato il 29 dicembre 2020 per "contrastare" i successi di Alberto Angela sulla Rai. Gli ascolti si sono sempre fermati tra 1,8 e 2,1 milioni di telespettatori, lontani dallo share che il gruppo auspicava per questa trasmissione dedicata al patrimonio culturale del nostro Paese. Le due puntate saltate, quella su Torino e sull'Umbria, appunto, saranno probabilmente mandate in onda prossimamente in seconda serata.

