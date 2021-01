Terrorismo di matrice suprematista, perquisizioni anche a Perugia. Arrestato giovane a Savona

22 gennaio 2021 a

Un giovane di 22 anni di Savona è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver costituito un'associazione terroristica e di aver svolto propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, aggravata dal negazionismo. Dodici le perquisizioni in diverse città nei confronti di persone che erano in contatto con il 22enne nelle città di Perugia, Genova, Torino, Cagliari, Forlì-Cesena, Palermo, Bologna e Cuneo. L'operazione antiterrorismo interessa ambienti della destra radicale vicini al terrorismo suprematista in Liguria e in diverse altre regioni italiane.

L'attività investigativa, diretta dalla procura di Genova, è condotta dalle Digos di Genova e Savona e dal servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo Interno della direzione centrale della polizia di prevenzione-Ucigos.

