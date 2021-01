Assisi, furti negli appartamenti prima dell'ora di cena

22 gennaio 2021 a

Quattro furti in pochi giorni con lo stesso modus operandi ad Assisi e Bastia Umbra: torna l’apprensione dei cittadini. L’ultimo caso a Rivotorto di Assisi, dopo le 18 i ladri hanno agito in via Pasanisi, ad allertare il proprietario che era uscito pochi minuti prima sono stati i vicini, peraltro parenti del derubato, perché avevano sentito degli strani rumori. Quando questi è tornato di corsa a casa ha scoperto che le stanze erano state messe sottosopra e ha chiamato i carabinieri: sono intervenuti quelli della stazione di Bastia Umbra, agli ordini del maresciallo maggiore Gennaro Colella, dipendenti dalla compagnia di Assisi, guidata dal tenente colonnello Marco Vetrulli. In precedenza analoghi colpi a Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra.

