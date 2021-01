Gubbio, staccò a morsi l'orecchio della fidanzata: confermata condanna a 4 anni

Ale. Ant. 22 gennaio 2021 a

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione e una provvisionale di 20 mila euro - più le spese processuali e risarcimento da stabilirsi i separata sede - nei confronti del 34enne eugubino che il 25 novembre del 2018 aveva staccato a morsi parte dell'orecchio destro della fidanzata, all'interno della vasca idromassaggio del club privé di un locale di Cattolica. L’uomo è accusato di lesioni personali gravissime. Professione macellaio, il 34enne è difeso da Ubaldo Minelli (foto): nel ricorso in secondo grado ha contestato l’aggravante dello sfregio permanente. Per la Corte, invece, sussiste. Il gip di Bologna aveva anche scattato le foto all’orecchio, dopo l’intervento dei sanitari di Assisi, per evidenziare il perdurare dell’alterazione nella parte interessata. Durante l'interrogatorio di garanzia aveva parlato di gelosia della ragazza. Ma lei - rappresentata come parte civile dall’avvocato Roberto Fiorucci - lo aveva già denunciato per stalking non più di un mese prima a causa di controlli maniacali e persino danneggiamenti nel negozio in cui lei lavorava come commessa. C'erano stati già altri episodi violenti: qualche mese prima del morso l'aveva spintonata e schiaffeggiata. Minelli ha già annunciato il ricorso in Cassazione.



