Terni, piastra logistica: contatti tra Regione Umbria e Rfi per realizzare la ferrovia

Maria Luce Schillaci 22 gennaio 2021 a

a

a

La piastra logistica di Terni e Narni, che si trova nella zona industriale di Maratta, potrebbe vedere risolto l’annoso problema della mancanza del collegamento ferroviario. La Regione Umbria ha infatti ripreso i contatti con Rfi, la Rete ferroviaria italiana, per utilizzare i dieci milioni già stanziati e disponibili per realizzare il collegamento per l’approdo dei convogli su rotaia.

Ma non solo: si punta a potenziare la Dogana proprio a Terni, la cui sede attualmente è poco distante, il che significa la possibilità di incrementare l’approdo e lo scambio delle merci e di tutto ciò che arriva non solo dai collegamenti su gomma, ma anche da porti e ferrovia. A parlarne, nella seconda commissione della Regione Umbria, presieduta da Valerio Mancini, è stato l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Enrico Melasecche.

“La piastra logistica di Terni – ha precisato Melasecche - avrebbe dovuto essere collegata anche alla rete ferroviaria, ma la relativa gara, causa Covid, è andata deserta. Ho quindi provveduto a riattivare i contatti con Rfi per utilizzare i circa 10 milioni di euro, giacenti da qualche anno, per completare il collegamento con il ferro. Al momento puntiamo quindi a completare l’opera, mentre abbiamo preso contatti con le Dogane per valutare la possibilità di consentire lo sdoganamento delle merci non solo a Civitavecchia, ma anche a Terni per tutti gli autotrasportatori diretti al Centro Italia”.

Sarebbe dunque un bel colpo per il territorio: l’infrastruttura, attualmente abbandonata, potrebbe infatti rilanciare il tessuto economico locale e diventare un polo di collegamento importante anche con il Tirreno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.