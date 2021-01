Terni: frana tra Narni e Testaccio, Flaminia riaperta a senso unico alternato. Per la sistemazione 200 mila euro

Cesare Antonini 22 gennaio 2021 a

a

a

E’ riaperto al traffico dalla mattina di giovedì 21 gennaio 2021, il tratto della Flaminia, nel territorio comunale di Narni, in provincia di Terni, interessato da una frana. La riapertura al momento è a senso unico alternato e, stando alle analisi che arrivano dall’amministrazione comunale, è già un risultato importante visto che l'intervento che si prospetta per la messa in sicurezza potrebbe sfiorare anche i 200 mila euro.

“Una stima molto approssimativa, tengo a precisare – spiega il vice sindaco, Marco Mercuri – ma si è trattato di uno smottamento notevole che ha visto il distaccamento di una buona porzione della rupe sovrastante la strada Flaminia, e il lavoro si prospetta piuttosto lungo. Intanto abbiamo potuto appurare la velocità e l'efficienza della ditta intervenuta sul posto che è riuscita a riaprire la strada in tempi accettabili lavorando da subito sul luogo della frana”.

L'evento franoso si è verificato la sera di venerdì 15 gennaio 2021, complicando le cose per il successivo weekend. Adesso, comunque, si continuerà a lavorare alacremente per evitare che la viabilità subisca troppo a lungo disagi in quell'arteria piuttosto importante per raggiungere la città dalla Flaminia romana e dalla popolosa frazione di Testaccio: “Siamo in presenza di pareti rocciose che ora vanno messe in sicurezza con reti contenitive paramassi di un certo livello. Come detto la spesa per garantire l'incolumità dei cittadini, che è la priorità, sarà molto consistente”, conclude Mercuri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.