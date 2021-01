Terni, arrestato spacciatore: ha venduto droga a un 45enne trovato morto

21 gennaio 2021 a

Un 39enne originario dell’Azerbaijan è stato arrestato mercoledì 20 gennaio 2021 dalla polizia, a Terni, con l’accusa di aver spacciato droga che potrebbe aver portato anche alla morte di un tossicodipendente. un 45enne trovato senza vita il 28 dicembre 2020. Gli agenti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta Procura della Repubblica di Terni.

L’uomo, disoccupato, irregolare in Italia, era già stato espulso da Terni con l’ordine del questore a lasciare il territorio nazionale, ma non aveva mai ottemperato alla misura; a suo carico, anche diverse segnalazioni all’autorità giudiziaria in materia di stupefacenti. Gli uomini della IV^ sezione antidroga della squadra mobile sono risaliti indagando sul decesso di un 45enne italiano per una presunta overdose.

L’attività, coordinata dalla procura ternana ha permesso di accertare che l’azero fosse il fornitore dello stupefacente della persona deceduta e che fosse attivissimo nello spaccio di droga, in particolare di eroina, nei confronti di acquirenti provenienti anche dalla province limitrofe, soprattutto da Rieti, clienti con i quali era riuscito ad instaurare un rapporto che andava oltre il semplice scambio “commerciale”. E’ emerso infatti che per Natale aveva inviato sms personalizzati di auguri ad ognuno di loro.

