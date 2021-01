Covid in Umbria, 286 nuovi casi e 9 morti. Il bollettino del 21 gennaio

21 gennaio 2021 a

Covid, in Umbria 286 nuovi casi e 9 morti (723 in tutto) nelle ultime 24 ore. Tornano così a salire i numeri dell'epidemia nel bollettino del 21 gennaio, a fronte di 3.332 tamponi, il cui tasso di positività sale all11,6 per cento. Secondo quanto riporta la dashboard della Regione, sono 4.721 le persone attualmente positive, 33.185 i casi positivi totali riscontrati fino ad oggi, 332 le persone ricoverate (tre in più del giorno precedente), mentre resta fortunatamente invariato il numero di pazienti in terapia intensiva, pari a 46 unità. Nell'ultimo giorno le persone uscite dall'isolamento sono invece 357, a fronte di 227 nuovi casi in cui questa misura si rende necessaria.

