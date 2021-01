Bastia Umbra: intervengono per sedare una lite in famiglia, carabinieri trovano una coltivazione di droga in camera da letto

21 gennaio 2021 a

I carabinieri della compagnia di Assisi intervengono per una lite in famiglia a Bastia Umbra e trovano in casa una coltivazione di marijuana. Il tutto era partito da una richiesta di aiuto di una madre stanca dei continui litigi con il figlio al 112. Giunti sul posto, i carabinieri della stazione di Bastia Umbra in un primo momento hanno calmato gli animi tentando di riportare la calma. Ma il nervosismo del figlio non è passato inosservato, per cui i militari ci hanno voluto vedere più chiaro e nella camera da letto, dietro un pannello mobile insonorizzato, è stata trovata una serra rudimentale, costruita artigianalmente con dei pallet di legno, con tre piante di marijuana, fertilizzanti e acceleranti per la crescita della piante, nonché tutti gli strumenti per la coltivazione e il taglio, pesatura e confezionamento della droga. L'uomo, un 27enne italiano, è stato denunciato.

