Calvi dell'Umbria, rifiuti Covid non ritirati da dieci giorni: li porta via il sindaco

“Da oltre dieci giorni i sacchi di indifferenziato Covid di una famiglia calvese non vengono ritirati perché secondo Asm-Terni (gestore del servizio, ndr) è scomodo arrivare al punto di conferimento”.

Ad annunciarlo è il sindaco di Calvi dell’Umbria, in provincia di Terni, Guido Grillini, che ha reso noto di essersi personalmente attivato per risolvere il problema, andando sul posto per verificare la situazione e assumere provvedimenti. “Niente paura – scrive in modo ironico rivolgendosi al gestore - quando Asm non riesce a superare queste ‘epocali’ difficoltà, ci pensiamo io e i miei collaboratori”.

Proprio il sindaco, insieme ad altri, ha portato i sacchi in un punto più vicino alla strada asfaltata così da consentire ad Asm di caricarli sui mezzi compattatori e portarli nei siti di smaltimento. Lo stesso Grillini ha rivolto, sempre nella nota, un ringraziamento sarcastico al gestore: “I contribuenti ringraziano e sono soddisfatti del servizio. Stiamo vivendo un paradosso, oggi ci rimbocchiamo le maniche ma qualcosa non va per il verso giusto”.

