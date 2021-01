Lugnano, nuove scoperte nella necropoli. Conserva i resti di 58 bambini uccisi dalla malaria

21 gennaio 2021 a

a

a

Occupava presumibilmente l’intero colle della zona, la villa di Poggio Gramignano, i cui resti sono stati ritrovati dall’equipe del professore Soren durante gli scavi archeologici dell’Università dell’Arizona e di altri istituti universitari statunitensi nei pressi di Lugnano in Teverina. Questo è quanto sta emergendo dagli ulteriori studi sull’area archeologica condotti dagli esperti per ricostruire la storia dell’area e dei ritrovamenti emersi. A suffragare la tesi delle dimensioni della villa, riferisce il Comune di Lugnano in Teverina, ci sono i recenti studi dell’archeologo Roberto Montagnetti, uno dei responsabili del cantiere di scavo. Grazie alle nuove tecnologie si è scoperto infatti che la villa avrebbe occupato l’intero colle. Prove concrete sarebbero emerse dalla visione delle tracce rilevate grazie alle foto aeree scattate da droni e dall’utilizzo del georadar che ha permesso la mappatura delle strutture murarie nel sottosuolo ancora sommerso. Secondo quanto riferisce il Comune, Montagnetti si sta occupando anche del ritrovamento di una zona cimiteriale dalla quale sono riemersi i resti di 58 bambini, la cui morte si presuppone sia dovuta anche ad un’epidemia di malaria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.