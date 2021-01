Assisi, Nicol chiama la radio e ritrova il padre che non ha mai conosciuto: l'appello che emoziona

20 gennaio 2021 a

Fa un appello in radio (a Radio Casteddu per la precisione) e ritrova il padre che non ha mai conosciuto. Protagonista una 19enne di Assisi, Nicol Salvioli, che ha sempre saputo dell’esistenza del suo papà ma non l’ha mai conosciuto.

Sua madre, con la quale è cresciuta, le ha parlato di una storia importante vissuta con quest’uomo originario della Sardegna, che per un periodo si era trasferito a Perugia. E la giovane studentessa dell’Alberghiero, raggiunta la maggiore età, si è messa sulle tracce dell’uomo che ha saputo risiedere a Quartu Sant’Elena. E c’è riuscita dopo un appello radio ripreso anche dai social locali. Una storia da conoscere nei dettagli per le emozioni che suscita.

