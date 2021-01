Covid, a Magione chiuse fino al 15 febbraio le aree verdi pubbliche

21 gennaio 2021 a

a

a

Chiusura di tutte le aree verdi pubbliche e delle attrezzature ludico-ricreative di Magione e delle frazioni a esclusione del percorso pubblico ciclo-pedonale lungo il lago Trasimeno nel tratto di competenza comunale. I parchi, fino ad ora poco frequentati a causa del maltempo, rimarranno chiusi fino al 15 febbraio prossimo (data di scadenza dell'attuale Dpcm). La riproposizione dell’ordinanza del sindaco Chiodini rientra tra le disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza da Covid 19. Una disposizione che fa seguito a comportamenti rischiosi per la salute pubblica come l’identificazione da parte della Polizia municipale, congiuntamente ai carabinieri della locale stazione, di sei minorenni che giocavano a pallone in un'area verde del capoluogo senza mascherina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.