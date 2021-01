Covid in Umbria, altri otto morti e 227 nuovi contagi: tasso di positività in crescita

20 gennaio 2021 a

Sono 277 i nuovi positivi al Covid in Umbria nelle ultime 24 ore, otto i morti (714 in tutto): tre residenti a Perugia, due a Magione, uno a Gubbio, Panicale e Deruta. I tamponi effettuati nello stesso lasso di tempo sono 3.576. Il tasso di positività è pari al 7,74%. In crescita rispetto al 5,5% di ieri. Scendono di dieci i ricoverati, da 339 a 329, anche a fronte dei decessi. Uno in meno in terapia intensiva (46). Il dato più incoraggiante è il numero dei guariti: 300 in un giorno solo. In tutto sono 27580. L'effetto è il calo degli attualmente positivi: passano da 4.636 a 4.605. Con i 119 soggetti in più in isolamento è stata superata la soglia dei seimila. Per la precisione siamo a 6.093. I casi di contagio totali dall'inizio della pandemia sono stati 32.899.

