Perugia, rubano in un negozio a Collestrada ma vengono visti e arrestati dai carabinieri

Due ladri sono stati arrestati dai carabinieri per il furto di merce per 340 euro all'interno di un esercizio commerciale. L'episodio si è registrato nel tardo pomeriggio di lunedì, in manette due cittadini georgiani, di 41 e 34 anni, domiciliati in Toscana e già noti alle forze di polizia.

In particolare, i due uomini, confidando nella presunta distrazione dei commessi di un supermercato di Collestrada, dopo aver rimosso le rispettive placche antitaccheggio, hanno illecitamente asportato un giubbotto e un paio di scarpe nascondendo la merce sotto i propri giacconi, al fine di eludere i controlli.

Tuttavia, subito dopo aver oltrepassato la barriera delle casse self service dell’esercizio commerciale, i due sono stati bloccati dal direttore, allertato dalla sicurezza interna, che aveva notato, tramite telecamere di videosorveglianza, i medesimi aggirarsi con fare sospetto tra le corsie, armeggiando con della merce.

Immediatamente giunti sul posto, i carabinieri di Farneto di Colombella che, dopo una serie di accertamenti, hanno riscontrato che la merce, recuperata e restituita agli aventi diritto, non era stata effettivamente pagata. Processati con rito direttissimo, ai predetti è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Umbria.

