Fossato di Vico, ruba bancomat all'anziana che assiste: denunciata

Ruba il bancomat a una settantenne di Fossato di Vico dalla quale svolgeva un servizio di assistenza e lo utilizza per una serie di acquisti, ma l’uso in farmacia le è fatale e i carabinieri la rintracciano e la denunciano. La vicenda, iniziata a metà dicembre del 2020, vede protagonista una quarantenne italiana che, dopo essersi impossessata del bancomat di una settantenne lo ha utilizzato in diverse attività commerciali per acquistare beni per una cifra di circa duemila euro. Le indagini, portate avanti dai carabinieri della compagnia di Gubbio e segnatamente dai militari della stazione di Fossato di Vico, si sono concluse a metà gennaio 2021.

