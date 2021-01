Terni, imprenditore di Montecastrilli fa un bonifico bancario e spariscono dal suo conto 100 mila euro

20 gennaio 2021 a

Un imprenditore di una società che opera nella vendita di prodotti alimentari a Montecastrilli, in provincia di Terni, fa un bonifico di 100 mila euro da una banca ad un'altra tramite home banking e inspiegabilmente i fondi che dovevano servire per il pagamento dello stipendio dei dipendenti finiscono su un altro conto corrente.

Era il 22 dicembre 2020 quando l'imprenditore ha effettuato un bonifico da un conto corrente acceso presso un noto istituto di credito al centro di Terni verso un altro, sempre intestato alla stessa società ed acceso presso un altra banca. Come causale era stato scritto “Giroconto” . “Tale importo – spiegano gli avvocati dell’imprenditore, Francesco Carsili e Giorgio Moricciani - avrebbe dovuto essere addebitato sul conto corrente ed accreditato su altro conto corrente sempre intestato al nostro assistito. Come chiaramente emerge dalla documentazione in nostro possesso (regolare distinta di eseguito bonifico), detta operazione è stata eseguita correttamente, senza errore alcuno, attraverso il portale internet della banca. Il 28 dicembre 2020 il nostro cliente ha controllato l’esito dell’operazione ed ha constatato che sul conto corrente della banca ordinante era stata si addebitata la somma di 100 mila euro, ma non vi era l’accredito corrispondente nel conto corrente acceso presso l'altro istituto di credito. Il nostro cliente ha provveduto a visionare i dettagli della suddetta operazione di addebito ed ha riscontrato che il beneficiario dell’operazione era completamente diverso da quello indicato. La causale dell’operazione richiesta era stata trasformata da 'Giroconto' in 'acconto fattura proforma 6'”.

Immediatamente è stata sporta regolare denuncia all’autorità giudiziaria per i fatti accaduti ed ha provveduto all’immediato disconoscimento dell’operazione così come perfezionatasi. Dunque, la banca ordinate alla luce dei fatti ha provveduto a riaccreditare l’importo di 100 mila euro, ma il 15 gennaio 2021 la banca si appropriava di detta somma prelevandole dal conto corrente della società in questione che era addirittura privo, in quel momento dei fondi necessari a tale operazione.

“Veniva cosi operato arbitrariamente uno scoperto di conto corrente – continuano gli avvocati - che, oltre alle note conseguenze economiche e contabili, potrebbe addirittura portare ad una segnalazione bancaria in grado addirittura di paralizzare l’intera attività di una delle poche attività commerciali della zona in grado di produrre ricchezza e garantire posti di lavoro. Nessun effetto ha sortito l’incontro avuto che la direzione della banca ordinante perché venisse riaccreditata la somma indebitamente sottratta. Da tutto ciò è chiaro che l’operazione non è stata mai ed in alcun modo autorizzata dal nostro cliente”. A breve verrà depositato un esposto alla procura per fare chiarezza sui fatti.

