Suarez, il ministro Manfredi chiede alla prorettrice Gambini di restare all'Università per Stranieri e indire le elezioni

Nessun commissariamento a Palazzo Gallenga. E’ quanto emerso dall’incontro che la prorettrice dimissionaria dell’Università per Stranieri di Perugia, Dianella Gambini, ha avuto ieri pomeriggio con il ministro, Gaetano Manfredi. Secondo quanto si apprende, il ministro ha invitato la prorettrice a guidare questa fase di transizione che però dovrà essere la più rapida possibile per garantire il ritorno alla normalità dell'ateneo. Inoltre, in questa settimana il ministero approverà le modifiche allo statuto dell’ateneo che sono già state approvate in Cda, il che consentirà poi di indire le elezioni per il nuovo rettore e ripristinare l'ordinario funzionamento dell'ateneo. Dal momento dell’indizione delle elezioni devono comunque passare due mesi per la presentazione delle candidature.

L’incontro tra la prorettrice, Dianella Gambini e il ministro si è reso necessario dopo che la stessa Gambini aveva rassegnato le sue dimissioni da prorettrice in seguito a quelle della professoressa, Filomena Laterza che aveva fatto quindi mancare il numero legale all’interno del Consiglio di amministrazione. C’è chi aveva chiesto un commissario anche tra le fila dei professori dell’Ateneo, ma l’eventualità appariva comunque remota in quanto prevista con la mancata approvazione di due bilanci. Ad ogni modo per indire le elezioni serve prima eleggere di nuovo i membri dimissionari del Cda con altre elezioni, altrimenti non c’è numero legale per rendere operativo il consesso. L’UniStra è finita nella bufera dopo l’esame farsa di Suarez che ha travolto i vertici dell’Ateneo.



