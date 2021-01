Terni, serie di furti la stessa notte a Collescipoli e nelle zone industriali

20 gennaio 2021 a

Una serie di furti è stata messa a segno nella stessa notte, all'inizio del weekend del 15 gennaio 2021, nella zona di Collescipoli e nelle zone industriali Polymer-Sabbione-Maratta, a Terni.

La certezza che la mano sia la stessa non c’è al cento per cento, ma è assai probabile che ad entrare in azione sia stata una medesima banda di malviventi. Furti, infatti, sono stati denunciati ai carabinieri da diverse attività commerciali, “visitate” nel cuore della notte dai banditi.

I ladri, infatti, sono entrati ed hanno razziato quanto hanno trovato in una palestra e in una scuola da ballo nei pressi di Collescipoli. Il bottino non è stato particolarmente pingue, hanno portato via alcune casse dell’impianto di amplificazione e scassinato le macchinette distributrici di bevande per impossessarsi delle monete.

Nella stessa zona hanno visitato anche un’azienda del settore energetico, prima di spostarsi poco distante, ovvero nella zona Polymer. Qui hanno preso di mira un’altra azienda, specializzata nel settore elettronico, in particolare come service di eventi di spettacolo (nella foto). In questo caso, però, i ladri hanno maldestramente tentato di disattivare l’allarme, che invece è scattato, costringendoli ad una fuga precipitosa. Nelle vicinanze, poi, sono entrati anche in un bar. In ognuno di questi casi hanno forzato una delle porte di ingresso.

