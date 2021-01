Perugia, allarme degrado nel residence abbandonato dell'Inail. La denuncia di Assoutenti

Sabrina Busiri Vici 20 gennaio 2021 a

Dall’incendio del 2015, il residence Quattro stagioni nel centro di San Sisto a Perugia, di proprietà dell’Inail, giace abbandonato e in un progressivo degrado tanto da far scattare l’ennesimo allarme di chi ha a cuore la salvaguardia del quartiere.

Assoutenti, che proprio ieri ha aperto uno sportello per il cittadino nella zona, sta cercando di accendere i fari su una situazione che aveva visto anche l’intervento de Le Iene nel 2018 e ripetuti appelli dei residenti della zona.

“Chiederemo l’intervento di tecnici del Comune - avanza Enzo Gaudiosi di Assoutenti -, per verificare se c’è il rischio di smottamenti: c’è un visibile e importante dissesto dell’asfalto davanti alle cinque palazzine, un abbassamento di circa dieci centimetri con evidenti spaccature che permettono infiltrazioni di ogni genere. Siamo preoccupati e chiederemo un incontro urgente al sindaco e al prefetto”. Il residence, insieme allo stato di degrado del parco Bellini rappresenta la criticità maggiore del quartiere.

Dopo l'incendio il complesso era anche diventato “dimora abusiva di soggetti non meglio identificati” tanto che i residenti della zona un anno fa avevano chiesto provvedimenti alle istituzioni e avevano promosso una raccolta firme per sensibilizzare il Comune. L’assessore Luca Merli si prese l’impegno di fare da tramite con l’Inail “ma senza esito”, aveva fatto sapere.

La storia però è molto più lunga: nel 2018 sono arrivate anche le Iene. I 140 appartamenti distribuiti su cinque palazzine sono abbandonati dopo essere stati realizzati con i fondi per il Giubileo del 2000. Nelle intenzioni dovevano essere riconvertiti per fini sociali. L’Inail, soggetto attuatore per la riconversione, affidò le quattro palazzine di via Antimo Liberati a un privato che ne fece un residence (“Le Quattro stagioni”) ma problemi giudiziari hanno portato al fallimento del progetto e all’abbandono. Le mura portano ancora i segni dell’ incendio che si è sviluppato nel maggio 2015, per cause ancora da chiarire.

