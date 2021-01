Covid, in Umbria 200 tra sale giochi e bingo restano chiuse. I titolari disperati: "Servono ristori"

20 gennaio 2021 a

a

a

Ci sono anche 200 tra sale giochi, scommesse e bingo a dover fronteggiare le conseguenze di una chiusura prolungata di oltre otto mesi complessivi, tra il primo lockdown dello scorso anno allo stop dello scorso ottobre. “La preoccupazione più grande è per i nostri dipendenti: fatti salvi i pochi mesi di riapertura, è praticamente un anno che non prendono uno stipendio. Vanno avanti con la cassa integrazione, ridotta al 40% ma anche quella tarda ad arrivare - ha spiegato ad Agipronews Claudio Papini, che gestisce una sala slot a Foligno, insieme alla moglie Cameli - Si tratta comunque, per i due dipendenti, di cifre molto basse, in media 250-300 euro per uno e 500 euro per l’altro”. Una situazione emblematica, la sua. “La società non guadagna ma gli affitti e le utenze corrono e siamo indietro nei pagamenti. La nostra sala è piuttosto grande: anche stando fermi, dobbiamo sostenere spese fisse per circa 5.000 euro al mese”. Una cifra che non si avvicina neanche lontanamente ai contributi ricevuti dallo Stato. “Col primo Decreto Ristori, a giugno, abbiamo avuto 2.000 euro, per un totale finora di circa 4.000 euro. Nel secondo decreto a tutte le attività è stato raddoppiato il contributo, a noi no.Ci sentiamo l'ultima ruota del carro e il futuro è un'incognita”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.