Orvieto, incidenti stradali in aumento nel 2020. Il bilancio di un anno della polizia locale

Incidente stradali in aumento nel 2020, con una media di 3-4 a settimana, anche con esiti importanti, per scongiurare i quali si è posta la massima attenzione alla sicurezza stradale in termini, di miglioramento degli attraversamenti pedonali e videosorveglianza. Non solo multe ma anche sicurezza e innovazione, urbana e stradale, nell'attività della polizia locale di Orvieto, in provincia di Terni. Dodici, ad oggi, gli agenti in forze con la prospettiva di acquisire almeno un paio di unità entro l'anno.

La mattina di mercoledì 20 gennaio 2021, in duomo, una rappresentanza parteciperà alla celebrazione di San Sebastiano, loro patrono, nel rispetto del distanziamento imposto dal Covid. Una ricorrenza che offre anche l'occasione per fare il punto sull'attività svolta.

Nel 2020 sono state controllate 875 persone e 1.875 servizi commerciali, con due agenti per ogni servizio, per un totale di 294 giorni e 600 ore di controlli esterni. Insieme ad altre forze di polizia, inoltre, sono stati elevati 9 verbali e 4 procedimenti penali per la circolazione. Orvieto ha assicurato un rispetto ferreo della normativa, specie nei centri commerciali.

“Dal punto di vista della sicurezza – ha spiegato, in videoconferenza, martedì 19 gennaio 2021, il tenente colonnello Alessandra Pirro, dirigente della polizia locale – sulla Rupe sono in arrivo 7 telecamere per la videosorveglianza. Nei quartieri di Ciconia, Sferracavallo e Orvieto Scalo occorre procedere garantendo una sicurezza stradale mediante autovelox, controlli e attraversamenti in sicurezza. Per ripristinare la segnaletica stradale in tutte le frazioni, è previsto un investimento di circa 30 mila euro”.

Nelle frazioni è prevista la realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati a Torre San Severo, due dossi rallentatori di velocità in gomma a Colonnetta di Prodo, un dosso rallentatore di velocità in gomma in via dei Platani, a Ciconia. E ancora l’installazione di quattro marker stradali, i cosiddetti “occhi di gatto” per l'attraversamento pedonale, sulla provinciale 44, all'intersezione con via Velino, a Sferracavallo, uno in via dei Platani e uno in via Tevere, a Sferracavallo. Tre gli attraversamenti pedonali luminosi, uno in via Monte Peglia, ad Orvieto Scalo, uno in via dei Tigli e uno in viale dello Stadio, a Ciconia.

