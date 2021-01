Covid, in Umbria consumi quasi dimezzati a dicembre. Turismo e ristorazione i settori più colpiti

20 gennaio 2021 a

Il Covid fa dimezzare i consumi con il mese di dicembre che segna, in Umbria, un -47.6% rispetto al 2019. Il trend nazionale è -46.8%, in ripresa comunque rispetto a novembre (-67.1%). E’ quanto emerge dall’Osservatorio permanente Confimprese-EY secondo cui a pagare il prezzo più alto è il settore della ristorazione per l’effetto boomerang delle chiusure del fine settimana. Andamento molto negativo anche per l’intero comparto delle vendite al dettaglio e in particolare del settore dell’abbigliamento. Ma a influire di più c’è il travel, ossia tutto quanto è legato al turismo che è totalmente fermo. “L’andamento dei consumi in questo momento è strettamente influenzato dalla pandemia - evidenzia Giorgio Mencaroni, presidente Confcommercio Umbria - Capacità di spesa e propensione alla spesa sono due elementi che sono venute meno, il primo per le difficoltà legate al lavoro che molti stanno attraversando e il secondo per le incertezze sul futuro. A questi elementi ne va aggiunto un terzo, la scarsa possibilità di movimento, a volte l’impossibilità di spostarsi anche tra Comuni diversi”. La situazione, in questo inizio d’anno, per la Confcommercio è più drammatica che mai. L’associazione sta portando avanti una serie di richieste, al governo nazionale, per tentare di arginare la crisi a cominciare da indennizzi immediati, regole chiare per la riapertura e un prolungamento degli ammortizzatori sociali fino al termine del periodo di crisi. “Gennaio sta facendo registrare numeri ancora più preoccupanti - evidenzia Mencaroni - perché la gente ha paura e anche chi potrebbe spendere preferisce mantenere un atteggiamento prudente. Ma è una situazione a scadenza perché non si può rinunciare a vivere. L’avvio della campagna di vaccinazione porterà, nel giro di qualche mese, risultati importanti sull’andamento del virus e per le imprese che avranno saputo resistere si registrerà un ritorno alla quasi normalità. Io, che sono ottimista per natura, credo che vincere si può. Nonostante le immense difficoltà che stiamo attraversando”.

