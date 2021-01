Terni, mercatino del mercoledì: salta il trasferimento in centro, si resta ancora a vocabolo Staino

Maria Luce Schillaci 19 gennaio 2021 a

Niente trasferimento in centro per il mercatino del mercoledì di Terni: per il momento si resta a vocabolo Staino. Lo spostamento è rinviato a causa del nuovo decreto sul Covid. Si spera quindi che il 5 marzo, al nuovo Dpcm, si possa fare il tanto atteso trasloco nella zona di corso del Popolo, quindi in pieno centro città.

Anche mercoledì 20 gennaio 2021, quindi, i 106 banchi rimasti sugli iniziali 126 saranno posizionati nel parcheggio dello Staino. Gli ambulanti, nelle prime ore della mattina, sceglieranno i posteggi. “Mi auguro che la situazione sanitaria si risolva nel più breve tempo possibile per i cittadini e per il commercio della città”, rimarca l’assessore al Commercio del Comune di Terni, Stefano Fatale, il quale annuncia nel contempo che questa mattina verrà consegnata agli ambulanti la nuova piantina della zona centrale indicata ormai da tempo per posizionare il mercatino rionale, ovvero l’area tra corso del Popolo, largo Frankl, piazza Ridolfi e via Colombo. In questo modo gli operatori potranno visionarla per poi essere chiamati in un secondo momento per la scelta dei posti.

