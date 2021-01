Umbria, camion finisce fuori strada e si ribalta a Gubbio: salvo l'autista

19 gennaio 2021 a

In Umbria un camion si è ribaltato lungo la strada tra Padule e Ponte d’Assi a Gubbio. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di martedì 19 gennaio e ha visto coinvolto solo il mezzo pesante che trasportava materiale ferroso. L’autotreno, guidato da un uomo di 63 anni, è finito fuori dalla carreggiata ribaltandosi. Immediato l’intervento dei soccorsi: i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto insieme a un’ambulanza del 118 e alla polizia locale. Secondo quanto riferito dai pompieri (sul posto la squadra di Gubbio), per recuperare il mezzo è stato necessario attendere l’arrivo dell’autogru di Perugia. Il 63enne è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale comprensoriale di Branca.

