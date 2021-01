Umbria, cinque morti e 225 nuovi positivi in 24 ore: il bollettino di martedì 19 gennaio

19 gennaio 2021 a

Ancora cinque morti e 225 nuovi positivi su 4.089 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono i numeri del bollettino di Regione e Protezione civile dell'Umbria aggiornato a martedì 19 gennaio. Il numero dei decessi, dall'inizio dell'emergenza, sale dunque a 706 mentre sono complessivamente 27.280 i guariti di cui 164 nell'ultimo giorno. I ricoverati sono in totale 339, sei in più in 24 ore. Diminuiscono, invece, quelli nelle terapie intensive. In totale sono 5.974 le persone in isolamento. Va avanti intanto la campagna di vaccinazione anche per i richiami con le somministrazioni che vengono effettuate negli ospedali di Perugia, Terni, Foligno e nella residenza Santa Margherita di Perugia. Lunedì i primi 85 immunizzati dell'Umbria.

