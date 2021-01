Umbria, un'altra donna compie cento anni: Deruta festeggia Lina Gallina

19 gennaio 2021 a

a

a

Una nuova donna che compie cento anni in Umbria. A tagliare il traguardo del secolo di vita è la signora Lina Gallina di Deruta, che è stata festeggiata dall’amministrazione comunale. “Auguri di buon compleanno alla nostra concittadina che compie 100 anni - fa sapere il Comune - Il traguardo dei cento anni è una vera benedizione del Signore. L’esperienza accumulata con lo scorrere tempo, i sacrifici necessari a tirare avanti nei momenti difficili, il duro e silenzioso lavoro per garantire il bene materiale e spirituale alla propria famiglia, sono per noi una fonte inesauribile di ispirazione per un’esistenza sana, vera e pura”. Il sindaco Michele Toniaccini ha portato gli auguri alla signora da parte di tutta la comunità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.