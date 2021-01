Perugia, il consigliere comunale Federico Lupatelli passa a Forza Italia. Un passato nel Pd, poi Fratelli d'Italia

18 gennaio 2021 a

Perugia, il consigliere comunale Federico Lupatelli ha lasciato Fratelli d'Italia - nelle cui fila era stato eletto nelle ultime elezioni amministrative del 26 maggio 2019 - per aderire a Forza Italia. In passato, tra 2009 e 2014, Lupatelli era stato eletto nella lista del Pd, durante la consiliatura del sindaco Wladimiro Boccali, Poi il passaggio nel partito di Giorgia Meloni e ora un "ritorno" in area moderata, nel partito del sindaco Andrea Romizi, che in consiglio conta su un gruppo composto da due soli elementi, Michele Cesaro e Giacomo Cagnoli. I vertici umbri del partito di Silvio Berlusconi, compresi i parlamentari, hanno salutato il nuovo ingresso nel gruppo.

