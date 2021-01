Umbria, gite sulla neve del monte Subasio: 60 multe dalla polizia locale di Assisi

18 gennaio 2021 a

Sessanta multe nel fine settimana appena concluso per le gite sulla neve del monte Subasio. Dopo una decina di giorni di "assalto" al monte Subasio e almeno sei salvataggi dei vigili del fuoco a persone e auto, arriva il pugno duro della polizia locale di Assisi che, tra divieti di sosta e divieto di arrivare sul monte con le auto, ha staccato una sessantina di multe ad altrettanti trasgressori tra sabato e domenica. Il transito sulla montagna è vietato 24 ore su 24 da specifica ordinanza dell’Afor (Agenzia forestazione regionale) e non è possibile passare con le auto sul Subasio dal momento che esistono rischi per le persone a causa delle condizioni della strada.

