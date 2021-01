Terni, violenze sessuali su minori: cinque vittime accusano un operaio

18 gennaio 2021 a

Salgono a cinque le ragazze che accusano di violenza sessuale un operaio edile 56enne, nativo di Roma ma residente in un paese in provincia di Terni, arrestato poco prima di Natale 2020 con l’accusa di aver abusato di due sorelline, oggi di 17 e 18 anni, ma all’epoca dei fatti minorenni, e di una loro cugina poco più grande.

Stavolta a puntare il dito contro l’uomo sono state una sua nipote 17enne e una ragazza di 26 anni. La prima ha raccontato di violenze subìte tra l’estate del 2019 e quella scorsa, quindi durate un anno; l’altra ragazza, che vive fuori regione, di essere stata molestata dall’uomo in un ascensore tre anni fa, ma di non aver sporto denuncia per vergogna.

Gli uomini della squadra mobile della questura di Terni, incaricati delle indagini dopo la segnalazione di una psicologa che aveva raccolto le confidenze di una delle due sorelline, hanno così notificato al 56enne rinchiuso a vocabolo Sabbione una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Terni.

L’uomo, nell’interrogatorio di garanzia relativo ai primi tre casi che gli sono costati l’arresto, aveva respinto fermamente ogni addebito. Ora la sua posizione sembra aggravarsi.

