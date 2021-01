Umbria, moglie e marito uccisi dal Covid ad Assisi

18 gennaio 2021 a

a

a

Marito e moglie muoiono a causa del Covid a un mese l’uno dall’altra. A essere colpita è la comunità di Rivotorto, nel comune di Assisi. Luciana nella giornata di domenica 17 dicembre è deceduta a causa della pandemia che un mese fa aveva portato via anche il marito Renzo. I due erano molto conosciuti nella frazione dove gestivano un’attività. Vicinanza ai figli e alla famiglia viene espressa dalla Pro loco e dall’amministrazione comunale. “Non ci sono parole – ha affermato il sindaco – per consolare i figli e i familiari, quello che è accaduto è qualcosa di inverosimile e assurdo perché in così breve tempo hanno perso entrambi i genitori vivendo un doppio lutto”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.