Umbria, le vittime del virus sono oltre 700: il bollettino di lunedì 18 gennaio

Con gli ultimi 8 decessi avvenuti domenica in Umbria, la conta delle vittime del Coronavirus arriva a 701. E' il triste dato che emerge dalla dashboard regionale dell'Umbria in merito all'infezione Covid. Nella giornata di domenica inoltre sono stati isolati 94 nuovi positivi a fronte di appena 467 tamponi processati con una incidenza di positivi altissima. Ma il dato dei giorni festivi, in cui vengono analizzati molti meno tamponi non è indicativo dell'andamento della pandemia in Umbria. Sempre nella giornata di domenica si sono avuti invece 112 guariti. Il che contiene il totale di attualmente positivi a 4.580, 26 in meno del giorno precedente. Sul fronte ricoveri sono 333 i degenti nelle corsie degli ospedali: tre in più del giorno precedente. DI questi 49 si trovano in terapia intensiva Il numero è invariato rispetto al giorno precedente.

