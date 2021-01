Terni, festa privata in una casa di Borgo Bovio: sanzionati sette nigieriani

18 gennaio 2021 a

Avevano organizzato una festa privata, contravvenendo alle disposizioni in vigore per prevenire la diffusione del Covid, ma qualcuno deve aver segnalato cosa stava accadendo in quell’appartamento all’inizio di Borgo Bovio, a Terni, ed è intervenuta la polizia.

Sette nigeriani sono così stati identificati dalla Volante in quanto organizzatori/partecipanti della festa ed è stata comminata loro una sanzione di 400 euro. E' successo domenica 17 gennaio 2021. L’intervento si inserisce nel contesto dell’attività di prevenzione messa in atto dalla polizia e dalle altre forze dell’ordine, sia di giorno che di notte, in alcune zone ritenute “cruciali” della città, con impiego sia di personale della questura che di operatori specializzati del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche.

Sono stati complessivamente fermati 321 veicoli e sono state identificate 778 persone; 4 le denunce penali e 2 le sanzioni amministrative elevate, nei 4 posti di blocco (2 a Terni e 2 in provincia). Effettuati anche controlli a persone sottoposte a misure alternative alla detenzione e alle misure di prevenzione.

