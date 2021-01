Orvieto, giovane arrestato per estorsione: "I soldi o ti brucio la casa con te dentro"

18 gennaio 2021 a

Un venticinquenne di Orvieto, in provincia di Terni, è stato arrestato per estorsione per aver pesantemente minacciato un coetaneo che non gli voleva pagare una cessione di cocaina e aver incassato poi il denaro.

“Se non mi porti i soldi ti faccio bruciare la tua casa con te dentro”, è stata la minaccia, insieme alla quale il giovane ha preteso che l’acquirente debitore gli consegnasse anche il cellulare ed il portafoglio contenente i documenti personali. Gli ha così dato appuntamento per il giorno dopo per effettuare lo scambio tra i soldi del “debito” e il cellulare ed il portafoglio.

Impaurito dall’atteggiamento e dalle parole minacciose dello spacciatore, il giovane ha raccontato l’accaduto al personale della Squadra anticrimine del Commissariato di pubblica sicurezza che, con il coordinamento del sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Terni, Matthias Viggiano, si è presentato all’incontro che era stato organizzato dallo spacciatore per farsi consegnare i 500 euro di debito.

I poliziotti, infatti, si sono appostati in una piazza di Orvieto scalo dove era previsto lo scambio e, non appena i due si sono incontrati e c’è stato il passaggio dei soldi dalle mani del debitore a quelle dello spacciatore, sono intervenuti ed hanno bloccato ed arrestato per estorsione il giovane.

