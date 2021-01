Terni, frana sulla Flaminia tra Narni e Testaccio: via al cantiere per la messa in sicurezza

Chiara Rossi 18 gennaio 2021 a

Da lunedì 18 gennaio 2021 via al cantiere per i lavori di messa in sicurezza relativi alla frana che nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 gennaio 2021 ha interessato, in provincia di Terni, una pendice tra Narni e Testaccio. L’obiettivo è quello di riaprire almeno una carreggiata della strada Flaminia, che è stata chiusa immediatamente per motivi di sicurezza, al massimo tra dieci giorni.

“Vorrei ringraziare – ha spiegato il vicesindaco di Narni Marco Mercuri – sia l’Anas che la Regione Umbria (servizio geologico) per la solerzia con la quale sono intervenuti. Nel giorno seguente alla frana hanno fatto tutti i sopralluoghi necessari ed assegnato i lavori in modo tale da far partire subito il cantiere. Il mio ringraziamento va anche a tutti coloro che sono intervenuti e che hanno permesso di gestire la situazione in maniera ottimale. Ci scusiamo per i disagi e speriamo che presto potrà riaprire la strada almeno in una carreggiata”.

L'evento franoso si è verificato nella notte ad una cinquantina di metri dalla strada Flaminia, in una pendice all'interno del bosco. Un distaccamento importante, di materiale roccioso, anche di notevoli dimensioni che ha reso necessaria l’immediata chiusura della strada. A dare l’allarme, segnalando quello che sembrava solo un albero pericolante, è stato un cittadino che ha avvisato i carabinieri della stazione di Narni. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che hanno appurato che c’era la frana in corso e che l’albero era pericolante proprio perché si trovava nel punto dove si stavano staccando i massi. Sul posto oltre ai carabinieri ed ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i tecnici Anas, la Prociv e il sindaco, Francesco De Rebotti.

