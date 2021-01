Perugia, aumento di capitale per l'aeroporto. Progetto di aerotaxi su Monaco

Ale. Ant. 18 gennaio 2021 a

E’ stata convocata per mercoledì alle 15 l’assemblea dei soci della Sase, società di gestione dell’aeroporto internazionale San Francesco. All’ordine del giorno il bilancio provvisorio 2020 e quello preventivo 2021, con l’ipotesi di un aumento di capitale - per ripianare le eventuali perdite e rilanciare lo scalo - pari a cinque milioni di euro.

La Regione, attraverso Sviluppumbria, è per implementare la dotazione di budget del San Francesco, sulla base di un piano industriale già definito.

Nel 2021 l’obiettivo è riattivare i voli per l’incoming saltati a causa del Covid, a partire da quelli Ryanair sospesi. Per l’anno successivo si punta ad un hub europeo per attivare un aerotaxi da Perugia. Londra, Francoforte e Monaco sono tutti e tre in pista. Più avanti c’è quest’ultimo, sia per i minori costi che per la possibilità di maggiori coincidenze.

