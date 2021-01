Covid in Umbria, altri 153 nuovi contagi e 4 morti: terapie intensive sopra la soglia critica

17 gennaio 2021 a

a

a

Altri 153 nuovi contagi su 2.839 tamponi (in tutto 548.822): sono i dati forniti dalla Regione Umbria nel bollettino del 17 gennaio, aggiornato alle 11:34. Quattro i morti, residenti ad Assisi, Bastia Umbra, Gubbio e Spoleto – per un totale che sale a 693. Il tasso di positività è del 5,38% , in calo rispetto al giorno prima, quando era al 7,55%. Sono 329 (+2) i ricoverati Covid, di cui 49 (invariato) in terapia intensiva. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 146 (in tutto 27.004). Gli attuali positivi restano sostanzialmente stabili: 4.606 (+3). Calano le persone in isolamento: passano dalle 6.106 di sabato alle 6.059 di domenica. Il tasso di occupazione delle terapie intensive, secondo il monitoraggio Agenas, è al 38%: resta sopra la soglia critica del 30% e sopra la media nazionale (29%). In linea con la media nazionale e sotto la soglia di allerta (40%) il grado di occupazione dei posti letto ordinari, pari al 36%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.