Terni, lavori in via del Tribunale per la nuova pavimentazione: modifiche al traffico

17 gennaio 2021 a

a

a

Iniziano lunedì 18 gennaio 2021 i lavori di pavimentazione di via del Tribunale, a Terni, per un importo di quasi 35 mila euro, e il Comune di Terni ha predisposto un’ordinanza per disciplinare, dalle 6 del mattino, traffico e sosta nella zona della via interessata.

L’accesso ed il transito pedonali sono garantiti. Per quanto riguarda invece per i veicoli: via del Tribunale (intero tratto da corso Tacito a corso Vecchio): divieto di transito di tutti i veicoli e divieto di sosta e fermata ambo i lati sino al 5 febbraio; via Giordano Bruno: divieto di transito di tutti i veicoli e divieto di sosta e fermata ambo i lati sino al 5 febbraio, è comunque garantito l'accesso ad autorimessa interrata lato via Mancini; via Silvestri: divieto di sosta e fermata ambo i lati sino al 5 febbraio, istituzione del senso unico alternato tra il civico 12 e via Orazio Nucola per consentire l’accesso all’autorimessa interrata.

Gli interventi su via del Tribunale prevedono due fasi. Nella prima fase verranno rimossi gli elementi lapidei compromessi e recuperato il materiale riutilizzabile. Verrà poi realizzato un nuovo sottofondo in calcestruzzo armato al fine di conferire stabilità alla strada. Seguirà la posa della pavimentazione in parte tramite riutilizzo degli elementi che presentano condizioni idonee ed in parte tramite la posa di nuovi elementi di pietra della medesima natura e caratteristiche cromatiche per rendere omogenea l’intera pavimentazione. Durante la seconda fase, verranno mantenute le recinzioni di cantiere e le chiusure al traffico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.