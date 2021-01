Beppe Covertini, il caso Can Yaman: "Quando anche io ero assediato dalle fan"

17 gennaio 2021 a

Del caso Can Yaman, l'attore turco protagonista della soap Day Dreamer Le ali del sogno, multato per un assembramento, ha parlato a Tv Talk anche Beppe Convertini, conduttore di Linea Verde, ma in passato già protagonista di Vivere, soap di Canale 5 tutta italiana. "E' un bellone - ha detto Convertini - è turco così come Ferzan Ozpeteck, che ci ha emozionato e fatto gioire. Inoltre Can è super richiesto". Ma Convertini ha parlato anche degli assediamenti da parte delle fan, tornando indietro negli anni e ammettendo che ai tempi di Vivere anche lui era braccato. Su Linea Verde, invece, ha spiegato che considerata la pandemia da Covid 19, è un mezzo che permette di continuare a viaggiare: "Il programma ha 10 anni di storia e gli appassionati lo seguono da sempre. Adesso, grazie alle puntate, possono continuare a scoprire posti nuovi".

